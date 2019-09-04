Arıklı: "Hükümetin 100 günü hayal kırıklığı"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Halkın Partisi (HP) Koalisyon Hükümetinin, bir önceki koalisyon hükümeti gibi “tam bir hayal kırıklığı” olduğunu savunarak, “Hükümetin bu halka yapacağı en büyük iyilik; bir an evvel Seçim Yasasını değiştirerek ülkeyi erken seçime götürmesidir” görüşünü dile getirdi.

Arıklı, “hükümetin ilk 100 günü” ile ilgili olarak YDP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun yarın saat 11.00’de Cumhuriyet Meclisinde basın toplantısı düzenleyerek, hükümetin icraatlarını daha geniş şekilde değerlendireceğini bildirdi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yazılı açıklama yaparak, “Hükümetin 100 günlük icraatlarının anlatıldığı basın toplantısını” değerlendirdi.

Arıklı, basın toplantısının; “hükümetin sorunlar karşısında ezildiğinin ve çaresiz kaldığının ispatı olduğunu” iddia ederek, hükümetin 100 günlük icraat süresinde halkın hayatına direkt etki eden ve kronikleşmiş ülke sorunlarına yönelik en küçük bir icraatının olmadığını savundu.

100 günlük icraatın en önemli maddesinin; hiçbir maddesi henüz uygulanmayan ve uygulanacağına yönelik de 300 günlük icraat listesinde de herhangi bir işareti görülmeyen Ekonomik Protokolün imzalanması olarak gösterildiğini ifade eden Arıklı, şöyle devam etti:

“Ekonomik protokolde yer alan ve Ekim ayı sonuna kadar yasalaştırılacağı vaat edilen sözlerin herhangi birisinin yerine getirileceğine dair bir emarede görülmemiştir. Mesela Ekonomik protokolde yer alan ve Ekim ayı sonuna kadar yapılacağı vaat edilen icraatlardan Enerji Dairesinin kurulması, Enerji Verimliliği Yasasının geçmesi, Liman İşçileri Şirketinin imtiyazının kaldırılması, Kırsal kalkınmaya yönelik mikro kredi programının hazırlanması, Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının artırılması, Özel Eğitim Tüzüğünün çıkarılması, Turizm Teşvik Tüzüğünün yenilenmesi, Yüksek Öğrenim Strateji Belgesinin hazırlanması, YÖDAK Denetim Tüzüğünün hazırlanması gibi birçok vaat yerine getirilmemiştir.

100 günlük icraat listesine Türkiye’de yapılan konferans ve toplantılara katılmanın ve hatta Arama Gemisine yapılan ziyaretin bile eklenmesi bu Hükümetin ilk 100 günü ne kadar boş ve anlamsız bir şekilde harcadığının ispatıdır.

Halk, boş geçen 100 günde bu Hükümetin en büyük icraatının atamalar olduğunu görmektedir. Partizanca yapılan atamalar hala bitmemiştir.

Bu Hükümetin Kıbrıs konusunda inisiyatif üstlenmeye niyetinin de, gücünün de olmadığı, Maraş konusunda gibi bu konuda sadece blöf yapıldığı ve Maraş açılımı denen şeyin kuru bir seçim yatırımı olduğu dünkü basın toplantısında bir kez daha anlaşılmıştır.

Bu Hükümet tıpkı bundan önceki koalisyon hükümeti gibi tam bir hayal kırıklığıdır. Bu Hükümetin bu halka yapacağı en büyük iyilik bir an evvel Seçim Yasasını değiştirerek ülkeyi erken seçime götürmesidir.”