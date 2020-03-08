Arıklı, Yeniboğaziçi'ndeydi

Yeniden Doğuş Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi köy gezilerine devam ediyor.

Bu amaçla Yeni Boğaziçi’nde düzenlenen toplantıda YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı bir konuşma yaptı.

Arıklı, konuşmasında zamanı geçmiş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini geriye götüren siyaset anlayışının değişime zamanın artık geldiğini söyledi.

Yeniden Doğuş Partisi olarak sahip oldunan projeleri ve iradeyi ortaya koyarak gereken değişikliği yapacağız diyen Arıklı, “hak ,hukuk ve adaletten uzak ,adam kayırma ve partizanlığı yok edecek , beyin göçünü önleyecek projelerimiz ile ülkemizi güzel günlere taşıyacağız” dedi.

Arıklı bu işe ilk olarak saraydan başlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Devletin işlevselliğini yitirdiğinin altına çizen Arıklı vatandaşımızın devlete olan güveninde giderek azaldığını belirtti.

Arıklı Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında ise şunları söyledi: "Kıbrıs Türk Halkı bir karar verecek ya 50 sene daha federasyon denilen bir hayalin peşinde koşmaya devam edecek, yada Anavatan Türkiye ile birlikte bu yolu yürüyecek olan bir Cumhurbaşkanını seçecektir. Türkiye Cumhuriyeti, bir 50 yıl daha kaybetme lüksümüzün olmadığını, artık iki devletli bir çözümün konuşulması gerektiğini söylüyor. Oysa ki sayın Akıncı ve benim karşımdaki diğer adaylar federasyon da konuşuruz iki devletli çözümü de konuşuruz diyorlar”