Lapta Alsancak Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret ederek, Genel Başkan Seran Aysal ile görüştü.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Birlik binasında yer alan görüşmeye, KTMMOB Yönetim Kurulu Faal Üyesi Celal Devrim Önen ve LAÇ Belediyesi İmar Bölümü Sorumlusu Barış Ülbar katıldı.

LAÇ Belediyesi Başkanı Fırat Ataser görüşmede, belediyenin yapmayı hedeflediği projeler ve bölgeye yapmayı planladığı büyük ölçekli yatırımlar hakkında bilgi paylaştı; birliğin görüş ve önerilerinden yararlanmak istediğini kaydetti.

Genel Başkan Seran Aysal da görüşmede, söz konusu projelerin ve bölgeye yapılacak alt ve üst yapı yatırım projelerinde LAÇ Belediyesi’ne KTMMOB ve bağlı odalar tarafından katkı ve destek verilmesi ve denetlenmesinin meslek örgütünün görevi olduğunu belirtti.