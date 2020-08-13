Arkın Palm Beach Otel'den PCR testi pozitif çıkan misafir ile ilgili detaylı açıklama

Arkın Palm Beach Otel, bir otel misafirinin testinin pozitif çıkması sonucu sabah yayınladığı duyuruya ilaveten detaylı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, dün saat 14.53 sıralarında otel misafirinin Sağlık Bakanlığı’nın öngördüğü karantina kurallarına uygun şekilde odasına yerleştiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

“Bulaş riskine karşı alınması gereken tüm tedbirlerle birlikte, ellerini otel girişinde dezenfekte ederek ve işlemleri yapıldığı süre içerisinde maskesini çıkarmadan bekleyen misafirimiz, test sonuçları gelen kadar odasından çıkmayarak tamamen kurallara uymuştur. PCT test sonucu pozitif çıkan misafirimiz, 20.35’te sağlık ekipleri tarafından odasından alınarak karantinaya alınmıştır.

Misafirimiz ile hiçbir personelimizin bulaş riski oluşabilecek temasta bulunmadığını, endişe duyulması gereken bir durumun söz konusu olmadığını bildirmek isteriz.”