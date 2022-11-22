ARUCAD 2022-2023 Akademik Yılı açıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) 5. Akademik Yılı, fütürist/fütürolog Prof. Dr. Vic Grout’un “Yapay Zeka ve Sanat” üzerine verdiği ders ile açıldı.
ARUCAD 2022-2023 Akademik Yılı açılış dersini veren Prof. Dr. Vic Grout da, “Yapay zeka yaratıcı olabilir mi?” sorusu üzerinde durdu, “gelecekte yapay zekanın, teknolojinin hayata nasıl etki edeceğine ve yapay zekanın insanın yerine neler yapabileceğine” değindi.
ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın’ın Prof. Dr. Vic Grout’a sertifika takdim etmesinin ardından tören son buldu.