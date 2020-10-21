Aşardağ: "Sarı risk bölgesine girmiş durumdayız"

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erden Aşardağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KKTC‘nin covid-19’la mücadelesini bazı ülkelerle kıyasladı ve yapılması gerekenlere dikkat çekti.

Dr. Erden Aşardağ paylaşımı:

KKTC COVİD-19 GERÇEKLERİ, BAZI ÜLKELERLE KIYASLAMA VE YAPILACAKLAR

Dünyada ve Avrupada covid-19 yayılım hızının ve bulaş oranlarının rekorlar kırdığı bir dönem yaşıyoruz.

• KKTC’ de hastalığın görülme sıklığı milyonda 2152 kişidir. Dünya ülkelerine göre, hastalığın en sık görülme sıklığı sıralamasında , Bostvana ve Güney Kıbrıstan sonra 218 ülke içerisinde 128. Sıradayız.

• KKTC’ de hastalıktan ölüm oranı milyonda 20 dir. Bu durumda 218 ülke arasında 131. Sıradayız .Haiti ve Yemende de 20 dir.

• KKTC’ DE SON 7 GÜN İÇERİSİNDE GÖRÜLEN HASTA SAYISI 100.000’ DE 1.65 VAKADIR. BU durumda yeşil risk bölgesinden çıkmış ve SARI RİSK bölgesine girmiş durumdayız.

Güney Kıbrısta 100.000 de 6.4 vaka ……..1-10 arası SARI RİSK

Türkiyede (belirtilen vaka sayısına göre) 100.000 DE 2 vakadır SARI RİSK

İngilterede 100.000 de 24.1 vaka vardır. 10-24 vaka arası. TURUNCU RİSK

Fransa 100.000 de 32.1 vaka. 25 in üzerinde olduğu için KIRMIZI RİSK grubuna girmektedir.

Yapılması Gerekenler

• Pozitif çıkan vakaların hangi şehir ve mahallelerde olduğu isim vermeden kamuoyuna açıklanmalıdır. Sebebi ; Bu bölgelerde yaşayan insanlara temaslılar dışında da bol random test yapılmalıdır. Bu bölgelerde yer alan toplu yerlere, okullara bol test yapılmalıdır.

• Yerel insanlarımıza günde ne kadar test yapıldığını ve testlerin nerelere ve kimlere yapıldığı şeffaf bir şekilde açıklanmalıdır.Yerel insane ne kadar test yapıyoruz çok önemli.

• Yurtdışında gelen insanlara yapılan test sayısı toplam test sayısından ayrılması gerekmektedir. Bu sayıları bilmiyoruz…!!!

• Virus salgınını artıracak girişimler alınan ve sonuç veren önlemlerle başlamıştır.

1.Okullar açılmıştır. (doğru karar)

2. Karantinalı öğrenci girişleri başlatılmıştır(doğru karar)

3.İş yerleri açılmıştır (doğru karar)

4.Çift PCR uygulaması salgının artmasını engellediği açıktır. Vaz geçilmemelidir.İkinci Pcr ,aşağıda belirlenen hızlı testlere yerini bırakabilir.

5.Tüm ülkeye giriş noktalarında hızlı, ucuz , güvenilir, FDA onayı almış hızlı antijen testleri veya LAMP yöntemi ile uygulanan testlerin uygulanması biran önce hayata geçirilmelidir.Karantinaya girecek olan insanların erken saptanması, virusu taşımayan kişilerle ayni araçlarla taşınmaması ve bulaşı artırmaması yönünden çok önemlidir. ( maksimum 1 saat içinde tüm ziyaretçiler taranabilir).

6. Ülkede 3 gün kalacak ziyaretçilerin karantinaya alınmaması, seçimlerden sonra her nasılsa maalesef artan vaka sayılarından dolayı erken ve zamanında olmayan bir karardır.Eğer bu karardan vazgeçilmeyecekse bu ziyaretçilere mutlaka hızlı tükrük testleri ile günlük test yapılmalı ve pozitif olanlar ve temaslıları izole olmalıdır.

• Halen bizim B grubu ülkeleri sınıfına aldığımız ve halen kapanma aşamasına gelmiş; Fransa, Belçika,Çekya, Hollanda ve İngiltere C Grubuna girmektedir. Bu ülkelerden gelen ziyaretçilere mutlaka 14 gün karantina şarttır.Bu ülkelerin risk grubları düzeltilmelidir.

• Türkiyede vaka sayıları halen sadece hasta olanlar üzerinden belirtilmektedir.Bu durumda maalesef günlük gerçek vaka sayılarını bilmemekteyiz. Öğrenmeliyiz. Gerçek vaka sayılarına göre ülke risk grubu hesaplaması yapılmalıdır.Duygusal yakınlık, sevgi ve ailevi sebeblerle bilimi reddedemeyiz. Bilim neyi işaret ediyorsa uygulama istisnasız odur.Yeni hesaplama sonucunda Türkiye C grubuna giriyorsa 14 günlük karantina uygulanmalıdır.Sağlık bakanlığı ve hükümete vebali büyük olmasın.

• Kanımca ,Güney Kıbrıs vaka bildirimi konusunda ‘’Turizm mevsimi’’ olduğu için bu aylarda kamuoyunu yanıltmıştır. Gerçek vakalar şimdi maalesef ortaya çıkmıştır. Güney Kıbrıs geçişlerinde de böyle giderse C grubuna uyan ülke uygulaması başlatılmalıdır.(sağlık ve iş dışında ).

• Bu dönemde insanlarımız şikayetlerini saklamamalı, mutlaka hekimlerinin istediği testleri anında gecikmeden yaptırmalı ve karantinaya alınırım korkusu ile halk sağlığı tehditi oluşturmamalıdır.

YUKARIDAKİ ÖNLEMLER ALINMASI SAYESİNDE, TÜM TOPLUMUN, ESNAFIN ,OKULLARIN , ÜNİVERSİTELERİN HALEN ŞÜKÜRLER OLSUN İYİ GİDEN, SOSYAL VE EKONOMİK YÖNDEN TEKRARDAN ZARAR GÖRMESİNİ , GERİYE GİTMESİNİ VE YENİDEN HORTLAMAKTA OLAN SALGINI ÖNLEYEBİLECEKTİR.

KORUNMAYA VE KORUMAYA DEVAM EDELİM LÜTFEN…YAKIN ZAMANDA SALGIN KONTROL ALTINA ALINABİLİR AMA BİTMESİ ETKİN AŞI, TEDAVİ VE UYGUN TEST POLİTİKALARI İLE OLACAKTIR.