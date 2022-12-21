“Asgari ücret artışı makul olmalı, istihdamı koruyucu tedbirler devam ettirilmelidir”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), asgari ücret artışının makul olması ve istihdamı koruyucu tedbirlerin devam ettirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ticaret Odası tarafından, Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı öncesi asgari ücret artışı ile ilgili yapılan açıklamada, asgari ücretin, emeği ile geçinenlerin yaşam koşulları üzerindeki etkileri ile birlikte, işletmelerin devamlılığı ve istihdamın korunmasına olan etkileri de mutlaka dikkate alınması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, “Asgari ücrete makul bir artış yapılırken istihdamı koruyucu önlemlerin de devam ettirilmesi, asgari ücret artışının çalışma yaşamına yapabileceği olumsuz etkilerini azaltacak, çarşımızdaki canlılığın devam etmesine katkıda bulunacaktır” denildi.

- “Asgari ücret tartışmalarının yerel seçimler arifesine gelmesi, gereğinden fazla politize edilmesi tehlikesini taşımaktadır”

Ülkede sistem gereği her yıl yaşanan asgari ücret tartışmalarının bu yıl yerel seçimler arifesine geldiği, o nedenle tartışmalarının gereğinden fazla politize edilmesi tehlikesini taşıdığı aktarılan açıklamada, asgari ücretin kendi başına çalışma ve yaşam koşullarını belirlemediğini, bu koşulların pek çok faktörden etkilendiği hatırlatıldı.

İstihdamı koruma konusunda bugüne kadar geliştirilen en etkili önlem olan sosyal sigorta prim desteğinin devam ettirilmesinin bir gereklilik değil bir zorunluluk olarak görülmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Emekçilerin yaşam koşulları, asgari ücretin ne olduğu kadar, işsizliğin hangi boyutlarda olduğu, işletmelerin sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmadığı ve tüketim malzemesi fiyatlarının ne olduğu ile de yakından ilgili olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bu nedenle emekçilerin yaşam koşullarını iyileştirme amacında olanlara asgari ücretin yükseltilmesi kadar fiyat seviyesinin yükselmemesi ve KKTC’de istihdam kapasitesinin artırılması için alınması gereken önlemler üzerinde de çalışmayı önermek zorundayız.”