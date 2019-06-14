Asım Akansoy: "Kimsenin bu çılgınlığa benzin dökme hakkı yok"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Mağusa Milletvekili Asım Akansoy gündemdeki gelişmeleri özellikle güvenlik konusunu ve Doğu Akdeniz'de yaşanan kriz ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Akansoy; Siyasetin mazeret değil, çözüm üretme makamı olduğuna dikkat çekerek, iç güvenliği sağlayacak adımların ivedilikle atılması gerektiğini belirtti. Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler hakkında da yorum yapan Akansoy, “Kimsenin bu çılgınlığa benzin dökmeye hakkı yoktur” dedi.

Asım Akansoy’un sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

“Kıbrıs’ta yaşayan insanlar özellikle yaz aylarında evlerinin kapısının önünde oturur. Bu yüz yıllara dayanan bir kültür ve aynı zamanda sosyal bir gelenektir. Hepimiz bu gelenek ile büyüdük. Özlemimiz çocuklarımızın da bu güven ve huzur ortamı içinde büyümesidir. Kimsenin bu ülkede “Acaba kapımın önünde oturursam başıma kötü bir şey gelir mi” endişesi yaşamasını kabul edemeyiz. Siyaset mazeret değil, çözüm üretme makamıdır. İç güvenliğimizi sağlayacak adımlar ivedilikle atılmalı, iç barışımız yeniden sağlanmalıdır.

Bir da Doğu Akdeniz’de barış meselesi var ki her geçen gün sular daha çok ısınıyor. Bölgedeki gerilimin sürdürülebilir bir yanı yok. Tahakkümcü siyaset ters tepmeye mahkumdur. Güç savaşı asla bir çözüm getirmeyecek, diplomatik veya ekonomik caydırıcılık tüm insanların kaybedeceği ortam yaratacaktır.

Kimsenin bu çılgınlığa benzin dökmeye hakkı yoktur.

Yanlışa yanlışla cevap verilmeden, sağduyulu diplomatik girişimlerle müzakere süreci için çok yönlü diplomatik girişim kaçınılmazdır. Bu halk bu coğrafyada oynanan senaryolara daha fazla seyirci kalmamalıdır…”

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2019, 17:20