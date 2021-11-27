Aşısız kişilerin kapalı alanlara girmeleri yasaklandı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek adına ‘aşısız’ kişilere yönelik ek tedbirler aldı.
26 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre alınan yeni kararlar kapsamında en az çift doz aşı yaptırmamış (Johnson için tek doz) kişilerin kapalı alanlara girmeleri yasaklandı.
Aşı yapmamış ya da aşı sürecini tamamlamamış kişiler sadece süper market, devlet daireleri, perakende satış mağazaları, açık alan takım sporları ve bankalara son 72 saatlik negatif Koronavirüs testi ile giriş yapabilecekleri ifade edildi.
Aşısız kişilerin girişi yasaklanan alanlar şöyle sıralandı:
Casino
Bar / Club
Kapalı fitness salonları
Stadyumlar
Kapalı alan takım sporları
Boks / Güreş anternmanları
Toplu dans / Tören
Yüzme havuzları
Otel
Gece kulübü
Konser/Tiyatro
Düğün (Yemekli, Kokteylli)
Restaurant, meyhane, pastane, cafe kapalı alanları
Kahvehane/Kıraathanelerin kapalı alanları
Sinema
Kongreler/Mitingler
Gençlik kampları
Bet ofisleri
AVM
İnternet kafe
Berber/Kuaför/Güzellik Salonu
İbaethaneler
Ofisler
Sergiler
Öte yandan aşısız kişilerin son 72 saat içerisinde negatif Koronavirüs test sonucu ile girebileceği alanlar ise şöyle açıklandı:
Süpermarket/Market
Devlet Daireleri
Perakende satış mağazaları
Bankalar
Açık alan takım sporları
AŞISININ ÜZERİNDEN 3 İLA 6 AY GEÇEN KİŞİLER AŞISIZ SAYILACAK
Öte yandan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, aşı yaptırmış fakat üzerinden 3 ila 6 ay arasında zaman geçmiş kişilerin aşısız sayılacağını ve AdaPass’larının iptal edileceğini duyurdu.
Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre 6 Aralık 2021 tarihinden itibaren; Pfizer/Biontech, Astrezeneca/Oxford ve Moderna aşısını yaptıran ve ikinci dozlarının üzerinden 6 ay geçen kişiler aşısız sayılacak ve AdaPass’ları iptal edilecek.
Johson and Johsın aşısı yaptıran ve üzerinden üç ay geçen kişiler ile Sinovac aşısı yapan ve üzerinden üç ay geçen kişilerin de aşısız sayılacağı ve Adapass’larının iptal edileceği duyuruldu.
Kaynak: Kıbrıs PostasıGüncelleme Tarihi: 27 Kasım 2021, 11:52