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“Askerlerimizin ve ailelerinin tedirginliğini anlamak gerekiyor”

“Askerlerimizin ve ailelerinin tedirginliğini anlamak gerekiyor”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Koronavirüs salgını ile ilgili olarak, Güneyde karantinaya alınan askeri birliklerin olduğu yönündeki haberlerin geldiğine işaret ederek, “askerlerimizin ve ailelerinin tedirginliğini anlamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erhürman, askeri birliklerin toplu olarak bir arada bulunmanın en yoğun yaşandığı yerler arasında olduğundan bahsederek, “Sivil personelin, uzman ve muvazzaf askerlerin giriş çıkışlarının azaltılması ve giriş çıkışlardaki denetimin artırılması yönünde talepler var. Bu konuların gündeme alınmasında ve askerlerimizin ve ailelerinin alınacak önlemlerden haberdar edilmesinde tedirginliğin azaltılması açısından büyük yarar var” cümlelerini kullandı.

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