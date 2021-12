Ataoğlu: “DP’nin iktidarında, sağlıkta devrim gerçekleşecek”

Demokrat Parti Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni ziyaret ederek, Birlik Başkanı Özlem Gürkut ve birlik üyeleri ile biraray geldi.

KTTB ziyaretinde Ataoğlu’na DP Sağlık Komitesi Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ile bazı DP Milletvekili adayları da eşlik etti.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ziyarette yaptığı konuşmasında, Demokrat Parti’nin sağlık ile ilgili geniş ve kapsamlı bir çalışmagerçekleştirdiklerini kaydederek, “İktidarımızda, ortaya koyacağımız kısa, orta ve uzun vadeli sağlık politikalarımızla, sağlıkta devrim gerçekleştireceğiz” dedi.

“Ortaya koyacağımız programlar ve politikalarla sağlığı, sağlık çalışanları ile birlikte ayağa kaldıracağız” diyen Ataoğlu, Girne hastanesinin ihale sürecinde hükümette oldunlarını hatırlatarak, birilerinin şikayeti üzerinde sürecin durduğunu söyledi.

“SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKIMIZDAN FERAGAT ETMEMİZE RAĞMEN, SAĞLIK PERSONELİ ALINAMADI”

Sağlıkta personel eksikliği ile ilgili de konuşan Ataoğlu, sözleşmeli personel kotasının dolu olduğunu, kendi bakanlığının 2 sözleşmeli personel alım hakkını, sağlıkta kullanılması yönünde teklif götürdüğünü, Sağlık Bakanı’nın bu teklife sıcak bakmasına rağmen, sözleşmeli doktor alımının gerçekleştirilemediğinin altını çizdi.

Sağlık turizminin de kendi dönemlerinde hayata geçtiğini söyleyen Ataoğlu, "Uğraş verdik ve kazandırdık. DP’nin iktidarı ile de Sağlık Turizmini, kamu hastanelerine de taşıma kararlılığındayız” ifadelerini kullandı.

“TIBBİ ATIK TOPLAMA VE İMHA SİSTEMİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Tarihi geçmiş tıbbi atıkların bertaraf edilmesine yönelik Çevre Bakanlığı olarak uğraş verdiklerini de sözlerine ekleyen Ataoğlu, “Gerek Mecliste gerek Bakanlar Kurulu'nda. Bütçe talebinde bulunduk fakat dönüş olmadı. Ambarlarda atık duruyor” ifadelerini kullandı. Ataoğlu, “Tıbbi atık toplama ve imha sistemi hayata geçirilecek. Tüm uğraşlarımıza rağmen, hala daha ülkedeki özel sağlık kuruluşlarının tıbbi atıkları belediye çalışanları tarafından toplanarak imha edilmeden çöplüğe dökülmektedir. Tüm özel sağlık kuruluşlarının katkısı ile tıbbi atık toplama ağı kurulacak ve yıllardan beridir kanayan yara olan bu sorunun önüne geçilecek” dedi.

“SAĞLIK BAKANLIĞI SADECE KAMUNUN DEĞİL, ÖZELİN DE BAKANLIĞI OLACAK”



Kamu özel tüm sağlık sisteminin ortak bir otomasyon sistemine bağlanacağını da belirten Ataoğlu, Randevu, reçete ve tüm yazışmalar otomasyon üzerinden olacağını belirtti. Kamu sağlık hizmetlerinin yapılacak düzenlemeler ile 24 saate yayılacağını da ifade eden Ataoğlu, “Sağlık çalışanları özel ve kamu diye ayrılmayacak. Herkes oluşturacağımız sağlık sitemine dahil olarak, toplumun geneline eşit sağlık hizmeti verilecek. Sağlık Bakanlığı sadece kamunun değil, özel ve kamunun Sağlık Bakanlığı olarak hizmet verecek” dedi.“SAĞLIK HİZMETLERİNİ, ÜLKENİN HER KESİMİNE EŞİT BİR ŞEKİLDE, DEVLET GÜVENCESİ ALTINDA VERİLEBİLİR HALE GETİRECEĞİZ”Hekim Yasası KTTB ile işbirliği halinde kaldığı yerden tamamlanacağını da sözlerine ekleyen DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Hasta Hakları Yasası’nın da KTTB önerileri doğrultusunda revize edilip yürürlüğe gireceğini kaydetti.DP Genel Başkanı Başkbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KTTB ziyaretinde yaptığı konuşmasında ayrıca, DP’nin sağlık politikalarının hazır olduğunu, DP’nin ülkenin sağlık sistemini, ülkenin her kesimine hizmet verebilecek, sağlığın gerek özel gerekse de kamu kesimi olsun, ülkenin tüm kesimleri için devlet güvencesi altında sağlık hizmeti verilebilir bir sistemi hayata geçirmeye hazır olduklarının altını çizdi.GÜRKUT: “SAĞLIK SİSTEMİ SORUNLARI, DEVLET SORUNLARINDAN BÜYÜKTÜR”KTTB Başkanı Özlem Gürkut da yaptığı konuşmasında, sağlık sisteminin ve doktorların ciddi sorunları olduğunu belirtti. Birlik olarak beklentilerini hatırlalatan Gürkut, sağlık sisteminin sorunlarının devlet sorunlarından büyük olduğunu kaydetti. "Geçmişten bu yana benzer şeyler söylenip, benzer şeyler önerildi" şeklinde konuşan Gürkut, sağlık yasalarının ciddi eksiklikleri olduğunu belirtti.Güncelliğini yitiren yasaların güncellenmesi gerektiğinin altını çizen Özlem Gürkut, teşkilat yasasının da önemli eksiklikler arasında yer aldığını belirtti. "Bu ülkenin bir hekim yasasına ihtiyacı var" ifadelerini kullanan Birlik Başkanı Gürkut, Kamuda çalışan hekimlerin çok fazla statüde çalıştığını bunun da çalışma barışını bozduğunu, kadrosuz çalışan bazı doktorların sözleşmesinin de olmadığını ifade etti.Özelde çalışan hekimlerin düşük ücretle emekli olacağını da belirten Gürkut, sektörel bazda asgari ücret belirlenebilmesi için çalışmaların yapılması gerektiğinin altını çizdi.Hastane konusunun hep gündemde olduğunu hatırlatan Gürkut, "Faiz bey, Filiz hanım.... her gelen bakan bize hastanesi müjdesi veriyor, ancak hiç biri hayata geçmiyor” dedi.Türkiye'deki şehir hastanesi modelinin ülke ekonomisinin kaldırabileceği bir model olmadığını da belirten Gürkut, ülkenin fiziki ve ekonomik şartlarına uygun bir modelde hastane yapılması gerektiğini belirtti.