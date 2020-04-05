Ataoğlu: "İvedilikle Ekonomik Koordinasyon Konseyi kurulmalı"

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ivedilikle Ekonomik Koordinasyon Konseyi kurulması gerektiğini belirtti.

Ataoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkemizin zor günlerden geçmekte olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

“Sağlık Bakanlığı’nın tek başına mücadele vermesinin mümkün olamayacağının anlaşılarak Covid-19 Koordinasyon Konseyi’nin kurularak, ortak akıl zemininde bir mücadele yoluna seçilmesini önemsiyoruz.

Bununla birlikte, kamuoyuna, doğru ve zamanında bir bilgi akışının sağlanması, bu sürecin en temel faktörülerinden birisidir.

Dezenformasyonun yaratacağı bilgi kirliliğinin, halkta ve yöneticilerde oluşturacağı muhtemel panik ve güvensizliğin ise süreci baltalayabileceği görüşündeyiz.

Bu esasta, Koordinasyon Konseyi’nin ivedilikle kamuoyunu saat başı bilgilendirip, seck ve idaresinin tek kanaldan yapılacağı bir bilgi akışı kanalının ehemmiyeti büyüktür.”

Küresel salgını minimum zararla atlatmanın en büyük temennileri olduğunu, özellikle de yakın zaman sonrasında karşılaşılabilecek muhtemel ekonomik sıkıntıları düşünmenin de görev olduğunu ifade eden Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Özellikle dar ve sabit gelirli kesimin yaz ayları ile başlayacak süreçte karşılaşması muhtemel zorlukları en aza indirebilmek hususunda ciddi bir gayrete ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu noktada, pandemi amaçlı kurulan Koordinasyon Konseyi’ne benzer bir oluşumun, ivedilikle Ekonomi Koordinasyon Konseyi adı altında da kurulmasını şiddetle talep ediyoruz.

Kurulacak Konseyin yakın ve orta vadede KKTC’de yaşanması muhtemel ekonomik gelişmeleri dikkate alarak, ciddi bir planlama yapmasının ise doğru ve yerinde bir yaklaşım olacağı aşikardır.

Bu noktada, mali ve ekonomik tedbirler manzumesi üzerinde ciddiyetle çalışacak ve kendi alanındaki uzmanlardan oluşacak bir Ekonomi Koordinasyon Konseyi için geç kalınmaması gerektiğini düşünüyoruz.

Birlikte ve güçlü durduğumuz sürece hiçbir zorluğun Kıbrıs Türkü’nü yıkamayacağının bilincindeyiz.

Bu bilinçle de DP olarak, birlikte ve ve güçlü durmak için elimizden geleni yapacağımız hususunda halkımıza söz veriyoruz.”