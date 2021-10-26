Ataoğlu, KKTC’nin “Partner Ülke” statüsünde yer alacağı Antalya Turzim Fuarı’na katılıyor

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 27-28 Ekim tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek Antalya Turizm Fuarı 2021’e, “Partner Ülke” statüsünde katılmak üzere, yarın sabah erken saatlerde Antalya’ya gidiyor.

Bakan Ataoğlu, KKTC’nin “Partner Ülke” statüsünde yer alacağı Antalya Turizm Fuarı 2021 açılış etkinliğinde, açılış konuşması da gerçekleştirecek.

KKTC modern bir stand ile yer alıyor

Ükemizin uluslararası platformlarda tanıtılması ve pazarlanması amacı ile 27 -28 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Antalya Turizm Fuarına 60 m2 lik modern tasarım bir stand ile katılım gerçekleştirecektir.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Antalya Turizm Fuarı’nda KKTC, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu başkanlığındaki Turizm profesyonelleri, sektör temsilcileri ve Bakanlık yetkililerinden oluşan bir heyet ile temsiliyet gösterecektir.

Antalya Turizm Fuarı, ulusal ve uluslararası turizm profesyonelleri ziyaret edecek.

Antalya Turizm Fuarı’nın ulusal ve uluslararası tur operatörleri, offline ve online seyahat acenteleri, konaklama tesisleri,havayolları,ulaşım firmaları, rekreasyon alanları, bilişim teknolojileri, gastronomi, hizmet ve finans sektörü gibi teknolojileri gastronomi, hizmet ve finans sektörü gibi turizm sektöründe yer alan ve hizmet eden, sinerji yaratmayı hedefleyen tüm turizm profesyonelleri ziyaret etmektedir.

İkram sahibi KKTC

Fuarın ilk gecesinde düzenlenecek olan ‘ Welcome Party ‘ etkinliğinde ikram sahibi olarak turizm profesyonellerini ağırlayacak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Antalya Turizm Fuarı ile turizm ürünlerimizi dünya turizmine sunarak turizm profesyonellerinin, yatırımcılarının ve yeni girişimcilerinin ülkemizle olan iletişimini arttırmayı ve pekiştirmeyi hedeflemektedir.

Amaç, pandemi sürecinde turizme ivme katmak

20 ülkeden 200’ü aşkın yabancı seyahat acentesinin katılacağı fuar bu yıl tüm dünyada yaşanan pandemi sürecinde turizm endüstrisine heyecan, motivasyon ve hareket katmak amacı ile düzenleniyor.

Antalya Turizm Fuarı, turizm sektörünün tüm paydaşlarını en son gelişmeleri paylaşmak, işbirliği ve daha fazla gelişme için fırsatlar yaratacak bir platformdur.

Antalya Turizm Fuarı, Türk turizminin kalbi olan Antalya'da yeni bir vizyonla turizm fuarlarına yenilikçi bir anlayış getirmeyi amaçlamaktadır.