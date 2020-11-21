Ataoğlu mesaj yayınladı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ülke genelinde etkili olan sağanak yağış, dolu ve fırtına dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Ataoğlu mesajında, “Ne yazık ki zararları da beraberinde getirmiştir. Bugünkü doğal afette zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Girne Çatalköy ve civarında etkili olan hortumda yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Herhangi bir can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirtirken, zarar tespit çalışmalarının bir an önce başlatılmasını ve yaraların sarılmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.