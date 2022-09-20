Ataoğlu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev’i kabul etti

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev’i kabul etti.

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, kabulde yaptığı konuşmada TÜRKSOY Genel Sekreterinin bu yılın Mart ayında Bursa’da düzenlenen Genel Kurul ile belirlendiğini ve her zaman olduğu gibi TÜRKSOY ile kültür alanından işbirliğini sürdürdüklerini söyledi.

TÜRKSOY’un uzun zamandan beri aynı dili konuşan, aynı soydan gelen insanları bir araya getirmeye çalıştığının altını çizen Ataoğlu, “Biz de bu emeğe katkı koyan ülkelerdeniz. TÜRKSOY’un her kademesinde KKTC olarak yer alamnın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi

“KKTC devleti ve milleti olarak, anavatan Türkiye ile birlikte atılacak her adımda TÜRKSOY’un destekçisiyiz.” diyen Ataoğlu, TÜRKSOY’un yeni Genel Sekreteri Sultan Raev’e yeni dönemde başarılar dileri.

RAEV

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ise yaptığı konuşmada KKTC’ye daha önce 3 kez geldiğini, buranın kendisi için çok özel bir yer olduğunu söyleyerek, artık daha sık buralarda olacaklarını belirtti.

Mart ayında Bursa’da düzenlenen seçimde kendisine destek veren Ataoğlu’na ve KKTC halkına da teşekkürlerini sunan Raev, yeni dönemde işbirliğin artarak devam edeceğini ifade etti.

Kültür alanında uzun yıllardır devam eden projeler kapsamında KKTC’de opera günlerinin yapıldığına vurgu yapan Raev, farklı alanlarda yeni projelere imza atacaklarını da belirtti.

Kıbrıs’ta bir çok dostu ve arkadaşı olduğuna da değinen Raev, bu dostluklar sayesinde ülkelerin kaynaşmasını sağladıklarını ve bu kaynaşmanın yıllar boyu devam etmesi için çalıştıklarını söyledi.

Kabulün ardından TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’na Onur Madalyası takdim etti. Ardından karşılıklı hediyeleşme ve fotoğraf çekimi yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022, 13:37