Ataoğlu: "Ülkemize hayırlı olsun"

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Gazimağusa’da oyunu kullandı.

DP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Ataoğlu yaptığı açıklamada, “Ülkemiz adına önemli bir seçim yaşıyoruz. Bugün halkımız hak, hukuk ve adalet duygularıyla, vicdanlarıyla en doğru kararı verecektir. Ülkemize hayırlı olsun. Lütfen sandıklara sahip çıkalım oyumuzu kullanalım” dedi.