Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ile Vakıflar İdaresi iş birliğinde, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla, Atatürk İlkokulu’nda Çocuk Şenliği yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre şenlikte, Erbulut Jimnastik, Lefkoşa Çocuk Yuvası, öğrencileri gösterileri ile yer alırken, Hanife Tayyareci tarafından da çocuklara kukla gösterisi yapıldı. Etkinlikte, balon, dondurma ve çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Etkinliğe, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ile Vakıflar İdaresi ve Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri de katıldı.

Bakan Taçoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocuklara hak ettiklerini sunmak adına imkanları dahilinde çalıştıklarını ifade ederek, çocukların geleceğe umutla bakması adına 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü kutlamak gerektiğini belirtti.

Yakın zamandaki deprem felaketinin ve yarattığı acının bir daha yaşanmaması temennisini dile getiren Taçoy, kendi neslinin nene ve dedelerin anlattığı hikayelerle büyüdüğünü, onların tecrübelerini almaya çalıştıklarını söyledi. Bugünkü çocukların teknolojik ortamda yetiştiğine dikkat çeken Taçoy, yeni neslin nene dede hikayelerinden mahrum kalmaması gerektiğine belirterek, "Gelecek nesle geçmişlerinden gelen bilgileri aktarmaya devam edelim ve onlara güzel bir gelecek sunalım. Gelecek, çocuklarımızındır." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Töre de konuşmasında, çocuklarla dünyanın güzelleştiğini belirterek, “Sevginin en güzel tezahürü çocuklardır. Bir aileye verilebilecek en büyük mükâfat çocuk sahibi olmaktır” dedi. “Dili, dini, ırkı yaşadığı coğrafya ne olursa olsun tüm çocuklar için savaşsız bir dünya” temennisini dile getiren Töre, tüm dünya çocuklarının gününü kutladı. Töre, “Türk çocuğu tarihini bilerek, milli değerlerine sahip çıkarak bugünlere nasıl gelindiğini unutmadan Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerlemeye devam edecektir” diyerek etkinliğin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür etti.