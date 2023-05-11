Atlı ve Reynar, KTOEÖS’i ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, 25 Haziran Ara Seçiminde TDP’nin adayı Tacan Reynar ile birlikte Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı (KTOEÖS) ziyaret etti.

-Atlı

TDP’den yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Mine Atlı ziyarette yaptığı konuşmada, sendikanın yeni yönetimine başarılar dileyerek, yeni Başkan Selma Eylem ve Genel Sekreter Tahir Gökçebel’i tebrik etti. Atlı, “Sizin üstlendiğiniz misyonu görüyoruz ve selamlıyoruz” dedi.

TDP olarak topluma ara seçimle ilgili kararlarını açıkladıklarını hatırlatan Mine Atlı, “Herkesin gailesi ve istediği erken seçimdi. Ancak çok dışında bırakıldığımız bir süreç yaşıyoruz ve kendimizi tekrar siyasetin merkezine koyacak bir ortam yaratmak istiyoruz. Bu yüzden seçimlere katıldık ve ilk ziyaretimizi de size yaptık. Bu dayanışmamızın her zaman sürmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

-Reynar

Tacan Reynar ise, “sendikacılık nedir, mücadele nedir?” sorularının cevaplarını 15 yıl önce KTOEÖS’te öğrendiğini belirterek, ilk ziyaretlerini de KTOEÖS’e yapmaktan onur duyduğunu ifade etti.

-“Meclis’te farklı bir ses olabilmek amacıyla orada olacağız”

“Selma hocam herkesin takdirini kazanmış bir mücadelecidir, Tahir hocam da keza öyledir” diyen Reynar, şunları kaydetti:

“Biz hep birlikte polisle yüz yüze geldiğimiz eylemler ve grevler yaşadık. Bundan sonra da Meclis’te farklı bir ses olabilmek amacıyla orada olacağız. Hali hazırdaki muhalefetin yapamadığı denetleme görevini de yerine getireceğiz. Eğitimde önce niteliği sağlayacağız. Bunun içinde elimizden geleni yapacağız.”