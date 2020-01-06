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“Avrupa Birliği’nde Ürün Güvenliği” konulu panel

“Avrupa Birliği’nde Ürün Güvenliği” konulu panel
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AB Bilgi Merkezi yarın “Avrupa Birliği’nde Ürün Güvenliği” konulu panel yapılacağını duyurdu.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, panel Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda 14.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Panelde,  Avrupa Birliği Genel Ürün Güvenliği Direktifi, tüketici boyutu ile ürün güvenliğihakkında bilinmesi gerekenler, AB Yeni Yaklaşım Direktifleri, uygunluk değerlendirme yöntemleri,  modüler yapı ve CE işareti ile ürün güvenliğinin işletmelere getirileri tartışılacak.

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