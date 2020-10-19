Avrupa Komisyonu'ndan Tatar'a acil ve verimli bir yolla diyaloğa başlama çağrısı

Avrupa Komisyonu, adanın yeniden birleşmesi ve kapsamlı bir çözüm bulunması amacıyla, KKTC Cumhurbaşkanlığına yeni seçilen Ersin Tatar'a acil ve verimli bir yolla diyaloğa başlaması çağrısında bulunduğu belirtildi.

Kıbrıs Haber Ajansının haberine göre Komisyon Sözcüsü Vivian Loonela açıklamada şunları söyledi:

"Avrupa Birliği Kıbrıs Türk toplumunun seçim süreci artık tamamlandı ve Sayın Tatar oyların çoğunluğuna sahip oldu. Artık Kıbrıs sorunun çözümü için müzakerelerin yinelenmesi kritik bir öneme sahip. AB, kapsamlı bir çözüm ve adanın yeniden birleşmesi amacıyla Sayın Tatar’dan acil ve verimli bir yolla diyaloğa başlamasını bekliyor.Avrupa Birliği Birleşmiş Milletler himayesinde müzakerelerin en erken zamanda başlamasını bekliyor ve Kıbrıs sorununa, Birleşmiş Milletler çerçevesi içinde ve Güvenlik Konseyinin 550 ve 789 numaralı kararları dâhil ve aynı zamanda AB ilkeleri temelinde kapsamlı bir çözüm bulunmasına bağlı olmaya devam ediyor”.