Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamlesi’ndeki yaptıkları çalışmalara değindi

CTP Milletvekili Armağan Candan, Dışişleri Bakanlığı’na 16 yeni diplomat alınarak bakanlığın güçlendirilmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Aplıç ve Derinya kapılarının çalışmalarının hızlandırılarak açılmasının önemine dikkat çeken Candan, Bakanlığın, Karpaz’da yaşayan Rumlara yapılan yardımlar konusundaki yasağın kaldırılmasını da olumlu olduğunu dile getirdi.

Candan, Kuzey’de yaşayan Rumların ayin yapmasının önünün açılmasının kendi dönemlerinde yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Maronit açılımının desteklenmesi yönünde ekonomik açılımlar yapılmasının takipçisi olacaklarını dile getiren Candan, Maronit açılımının kendileri için de iyi bir adım olacağını düşündüğünü kaydetti.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamlesi’ndeki yaptıkları çalışmalara değinen Candan, orada yapılan çalışmaların Kıbrıs Türk halkının sesini duyurması açısından çok büyük önem taşıdığını vurguladı.

BMGS Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Lut’un bugün TC Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü hafta sonunu da Kıbrıs’a gelerek iki liderle görüşeceğini söyleyen Candan, bu görüşmenin önemli olduğunu Lut’un bir görev tanımı ve yol haritası çıkarma çabası ortaya koyacağını ve bu anlamda çok önemli bir döneme girildiğini söyledi.

Candan ayrıca, CTP olarak Lut’un bu çabasının başarıya ulaşması ve Kıbrıs sorunun çözülerek Kıbrıslı Türklerin dünyada hak ettiği yeri alması yönündeki çabalarının devam ettireceklerini vurguladı.