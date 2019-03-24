Avtepe Medoş Lalesi Festivali yapıldı

Yenierenköy Belediyesi ve Avtepe Muhtarlığı tarafından düzenlenen 15’inci Avtepe Medoş Lalesi Festivali bugün oldukça yoğun katılım ile gerçekleşti.

Avtepe Köy meydanında yer alan etkinlik saygı duruşunun ardından İstiklal marşının okunmasıyla başladı.

Etkinlikte ilk konuşmayı yapan Avtepe Muhtarı Rezvan İnlen, festivalin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

YEŞİLIRMAK: “LALELERİ KOPARMAYALIM”

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak da bölgeyi etkisi altına alan rüzgar nedeniyle etkinlikte kurulan stantların zarar gördüğünü ifade ederek belediye çalışanlarının özverili çalışmasıyla stantların yeniden kurulduğunu anlattı.

Medoş lalesini korumak, gelecek nesillere aktarmak ve bu yönde farkındalık yaratmak amacıyla söz konusu festivali düzenlediklerini vurgulayan Yeşilırmak, medoş lalelerinin koparılmaması yönünde çağrıda bulunarak sözlerini tamamladı.

ATAOĞLU: “MEDOŞ LALESİ BİR TEK KIBRIS’TA YETİŞİYOR”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, Dünyada bir tek Kıbrıs’ta yetişen Medoş lalesinin korunmasıyla ilgili olarak çalışma yürüttüklerini anlatarak, söz konusu lalelere zarar verenler için cezai yaptırımlar konusunda emirname yayınladıklarını belirtti.

Tepebaşı, Avtepe ve Güney Kıbrıs Rum kesiminde yetişen Medoş lalesinin korunmasının önemine değinen Bakan Ataoğlu, medoş lalesine zarar verilmesinin aynı zamanda ülke kültür ve değerlerine de zarar verilmesi anlamına geldiğini söyledi.

Ataoğlu, festivalin gerçekleştirilmesine katkı koyanlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

ŞAHALİ: “ARTIK TURİSTLER DE FESTİVALLERİMİZE İLGİ GÖSTERİYOR”

Festivelde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de bir konuşma yaptı. 15. Kez düzenlenen Medoş Lalesi festivaline ilginin oldukça yoğun olduğunu kaydeden Şahali, özellikle turistlerin bu festivale ilgi gösterdiğini söyledi.

Böylesi festivallerin iç turizmin yanı sıra ülke turizmine de katkı sağladığını dile getiren Şahali, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu tür festivaller ile tanıtıldığını ve kültürel değerlerinin de ön plana çıktığını belirtti.

Medoş lalesinin korunması yönünde ciddi bir farkındalık oluştuğunu anlatan Bakan Şahali, böylesi değerlerin geleceğe taşınmasının önemine değinerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından etkinlik şiir dinletileri ve dans gösterileriyle sürdü.