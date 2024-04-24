Alayköy İlkokulu, eğitimdeki 50’nci yılını “Büyük Buluşma” etkinliği ile kutlayacak.

“Alayköy İlkokulu 50. Yıl Büyük Buluşma” etkinliği, 3 Mayıs Cuma günü Alayköy İlkokulu'nda yapılacak.

Alayköy İlkokulu Okul Müdürü Özden Ünbay yaptığı açıklamada, 1974 yılında açılan Alayköy İlkokulu’nun bu yıl eğitimdeki 50’nci yılını dolduracağını belirterek, çok sayıda mezun veren Alayköy İlkokulu'nda ilk kez "Büyük Buluşma" etkinliği düzenleyeceklerini duyurdu.

Ünbay, “Mezunları, dönem arkadaşlarını, öğretmenleri ve okul çalışanlarını yeniden bir araya getirmeyi sağlayacak bu etkinliğe, yolu Alayköy İlkokulu'ndan geçen herkesi davet ediyoruz” dedi.

Müzik dinletileri, dans gösterileri, yiyecek ve içecek stantlarının yer alacağı etkinlikte, emekli öğretmenlerle yapılan röportajlara ve eski fotoğraflardan oluşan sinevizyon gösterilerine de yer verilecek.

Etkinlik, 3 Mayıs Cuma, 17.30-22.00 saatleri arasında Alayköy İlkokulu’nda yer alacak.