Merhum öğretmen Aycan Volkan'ın anısını yaşatma, eğitime ve kültüre hizmet verme amaçlı faaliyetler yürüten Aycan Volkan Kültür Evi'nde “Kaygı” konulu seminer düzenlendi.

Aycan Volkan Kültür Evi'nden verilen bilgiye göre, dün Perlife Psikolojik Sağlık Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ile iş birliğinde Serhatköy İlkokulu 2. ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerde, tüm duyguları kabullenmenin ve başa çıkma yöntemlerinin önemi anlatıldı.

Seminer sonrası okul müdürü Özge Yorulmaz, etkinliği organize eden Akile Ruh'a ve semineri gerçekleştiren Perlife Danışmanlık ekibinden Klinik Psikolog Gizem Eminoğlu, Psikolog Kamuran Gül ile Psikolog Mehmet Perçinkardeşler'e belge sunarak teşekkür etti.

çerçevesinde, merhum öğretmen Aycan Volkan anısına oluşturulan ormanlık alana yürüyüş yapılarak, Aycan Öğretmen için şiir okundu.

Alandan izlenebilen Geçitköy Göleti ile Hisarköy'de bulunan endemik bitkilerden orkideler hakkında öğrencilere kısa bilgiler verildi.

Öğrenciler ayrıca çiçek toplayıp piknik yaparak doğada güzel vakit geçirme imkanı buldu.