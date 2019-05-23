Bafra'da kesinti

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın sabah 09.00 ile öğlen yaklaşık 13.00 saatleri arasında; Bafra Köyü’nün elektrik enerjisi kesik olacak.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerekiyor.