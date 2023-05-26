Bağımsız milletvekili adayı Korkmazhan “memleket buluşmalarına” devam ediyor

25 Haziran ara seçimlerinde bağımsız milletvekili adayı olacağını açıklayan Abdullah Korkmazhan, “memleket buluşmalarına” devam ediyor.

Korkmazhan’ın basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, bu buluşmalarda, toplumun farklı kesimlerinden yurttaşlar ile ‘Üç Adımda Çözüm Odaklı Siyaset’ yaklaşımını paylaşan Korkmazhan, Kıbrıslı Türklerin siyasi partilerin kalıplaşmış ve statükoyu muhafaza etmeye yönelik siyaset anlayışına inancını ve güvenini yitirdiğini belirtti.

“Siyasi partilerin gailesi, memleket gailesi değil, parti gailesidir. Siyasi partiler, el birliği ile oluşturdukları siyasi statükoyu koruma telaşı ile hareket ediyor. Siyasi partilerden herhangi biri 1 vekil daha kazanırsa, hiçbir şey değişmeyecektir. Ancak bağımsız, farklı ve yeni bir siyaset anlayışı 25 Haziran’da Meclis'e girerse, çok şey fark edecektir” diyen Korkmazhan, Kıbrıslı Türk toplumunun 25 Haziran ara seçiminde güçlü bir mesaj vereceğinden ve bağımsız milletvekili olarak kendisini Meclis'e sokacağından emin olduğunu söyledi.

Korkmazhan, “Kıbrıs için yeni ve çözüm odaklı, farklı muhalefeti büyüteceğiz. Meclis kürsüsünü halk için bir mücadele alanına çevireceğiz” dedi.