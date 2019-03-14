Bağımsızlık Yolu: "Bafra Halk Plajı halkındır, özelleştirilemez"

Bağımsızlık Yolu, Bafra Halk plajının halkın olduğunu, özelleştirilemeyeceğini söyledi.

Bağımsızlık Yolu Mağusa Örgütü yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz Ocak ayının sonunda, Mehmetçik Belediyesi’ne bağlı bir halk plajı olan Bafra Plajı’nın, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin ısrarlı girişimleri ve belediye meclisi üyelerinin de oylarıyla oy çokluğuyla özelleştirildiğini ifade etti.

Özelleştirilme kararının, ihale şartnamesinin tamamlanması ile birlikte nihayete erecek ve halk plajının özel bir şirketin işletmesine geçmiş olacağını söyleyen Örgüt, özelleştirme kararı nedeniyle Sarıçizmeli’ye ve belediye meclis üyelerine eleştirilerde bulundu.

Açıklamada “Plajı ve denizi özelleştirmek ya da plajlardan ve denizlerden faydalanma hakkını özel kişilere verip kamuya kapatmak mümkün değildir ve bu da Anayasa’nın 38. maddesi ile net bir biçimde vurgulanmıştır” denildi.