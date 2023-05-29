Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Ersoy, Baraka Kültür Merkezi’ni ziyaret etti

Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Ersoy, Baraka Kültür Merkezi’ni ziyaret etti
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Bağımsızlık Yolu milletvekili adayı Umut Ersoy ve beraberindeki heyet ilk ziyaretini Baraka Kültür Merkezi Yönetim Kurulu’na yaptı.

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Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ersoy ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, kültür ve sanatın su ekmek gibi günlük bir ihtiyaç olduğunu vurgularken, bu alanların seçkin bir kesimin eline bırakılamayacağını, toplumun tüm kesimine yayılması için mücadele ettiklerini belirtti.

Ersoy, kültür ve sanat insanlığın ortaya çıktığı zamanlardan beridir varlığı ile insanın yaratıcı potansiyelini artıran, toplumsal ahengi yaratan vazgeçilmez bir değer olduğunu belirtti. Kıbrıs’ın kuzeyinde sanata ve sanatçıya destek kısıtlı ve gereksiz görülürken, ada kültürüne yönelik ise planlı bir asimilasyon politikası sürdürüldüğünü savunan Ersoy, Baraka Kültür Merkezi’nin bu alanda verdiği mücadeleyi selamladı.

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