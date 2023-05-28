Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Ersoy, Lefkoşa Açık Pazara Ziyaret Gerçekleştirdi

Bağımsızlık Yolu milletvekili adayı Umut Ersoy, Merkez Lefkoşa’da kurulan Açık Pazara ziyaret gerçekleştirdi. Ersoy ve Bağımsızlık Yolu üyeleri, sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması talebini dile getiren broşür dağıttı. Ersoy, esnafın ve halkın sorunlarını dinleyerek Bağımsızlık Yolu’nun bu sorunlara yönelik geliştirdiği talepleri halkla paylaştı.

Ersoy, halkın dile getirdiği sorunlardan olan özel sektördeki güvencesiz çalışma sorununa ilişkin sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması talebi ile özel sektör emekçilerinin kendi sorunlarını kendilerinin çözebileceği koşulların yaratılmasının amaçlandığını aktardı. Kamuda taşeron ve güvencesiz çalışma koşulları sorunlarına da değinen Ersoy, anayasaya da aykırı olan kamuda taşeron ve benzeri güvencesiz çalışma modellerinin ortadan kaldırılması için yıllardır mücadele ettiklerini belirterek, bu konudaki mücadeleyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi tarfından yapılan açıklamada Merkez Lefkoşa esnafının da LTB’nin yer kiralarında uyguladığı 3 katı aşan zammın, iş yapmayı zorlaştırdığını aktardığı kaydedildi. Bağımsızlık Yolu’nun çözüm önerilerini aktaran Ersoy, asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi ve hayat pahalılığı ödeneğinin 6 aydan 3 aya indirilmesi talebini dile getirdi. Bunların hayata geçmesi halinde emekçilerin alım gücünün enflasyon karşısında ezilmesinin bir nebze durdurulabileceğini altını çizen Ersoy, Bağımsızlık Yolu’nun ekonomik kriz ve hayat pahalılığı konusundaki mücadelesini de aktardı.