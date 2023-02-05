Bağımsızlık Yolu'ndan elektrik kesintileri konusunda eleştiri

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, ülkede “elektrik santralinde arıza veya yakıt sıkıntısı yok” denmesine rağmen elektrik kesintilerinin devam ettiğini belirterek, konuyla ilgili birtakım eleştirilerde bulundu.

Rahvancıoğlu, “arızaların özel bir firmadan kaynaklı olduğunu” savunarak, “Ama biz KIB-TEK’e kızıyoruz. Bu sıkıntılar, AKSA kamusal olduğu için değil, özel olduğu için yaşanıyor. KIB-TEK’i özelleştirelim diyenler, AKSA’yı kamusallaştırsınlar da kurtulalım demelidir” ifadelerini kullandı.

Bağımsızlık Yolundan yapılan açıklamaya göre Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Rahvancıoğlu, katıldığı bir televizyon programında ülke gündemine ilişkin bazı soruları yanıtladı.

Rahvancıoğlu, “Ne zaman tüpe zam yapılacaksa tüp kalmıyor. Ne zaman benzine zam gelecek olsa akaryakıtın tükendiği söyleniyor. Tam da AKSA’nın sözleşmesinin bitmek üzere olduğu ve yenilenme süreci içinde pazarlıkların başladığı süreçte bunların yaşanması insanı işkillendiriyor” diye konuştu.

“AKSA’nın alım garantili sözleşme yaptığını ve elektriği kullandırmadığı şartlarda bile parasını aldığını” söyleyen Rahvancıoğlu, “Sayıştaylık raporlarına göre 3 yılda ödediğimiz paralarla AKSA gibi bir santrali kurabiliriz ya da yeşil enerjiye yatırım yapabiliriz” dedi.

-“Asgari ücretin artmasının zamlarla ilişkilendirilmesi doğru değil”

“Asgari ücretin artmasının zamlarla ilişkilendirilmesi doğru değil” diyen Rahvancıoğlu, 31 Temmuz 2022’de yapılan asgari ücret zammının ardından İstatistik Kurumu’nun açıkladığı tüketici fiyat endekslerine göre ekim ayında gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 5,7 oranında artış yapıldığını belirtti. Kasım ayında bu zamlara yüzde 5,19’a eklendiğini, aralık ayında ise yüzde 4,22 arttığını belirten Rahvancıoğlu, asgari ücrete artış olmadığı halde bu zamların yapıldığını söyledi.

Rahvancıoğlu, devletin açıklamasına göre aralık ayında bir önceki aya göre konut, su ve elektrikte yüzde 8,96, sağlık giderlerinde yüzde 10,59, eğlence ve kültürde %7.76, lokanta ve otellerde ise yüzde 16,18’lik zam yapıldığını da belirtti.

“Ortada bir asgari ücret artışı olmadığı halde zamların doludizgin devam ettiğini” söyleyen Rahvancıoğlu, “Sürekli zam yapıldığı için özel sektör çalışanlarının hayatını idame ettirebilmesi için asgari ücretin de düzenli artması gerektiği” söyledi. Rahvancıoğlu, “istikrarsız bir para birimin kullanılmasının zamlara büyük etkisi olduğu” görüşünü savundu.

-“Eğitim, sağlık, ulaşım, gıda ve barınma giderleri düşürülmeli”

Yaşanan ekonomik krize karşı bir hükümetin hayatı ucuzlatmakla ilgili adımlar atabileceğini söyleyen Rahvancıoğlu, en çok giderin nerelere yapıldığının tespit edilmesi gerektiğini ve bu harcamaların nasıl azaltılabileceğinin araştırılması gerektiğini belirtti. Ulaşım, sağlık, eğitim, gıda ve barınmanın “en büyük giderler” olduğuna işaret eden Rahvancıoğlu, “Devleti anayasasında belirtildiği gibi insanlara bu önemli giderlerinin azaltması için yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Eğitim, sağlık, ulaşım, gıda ve barınmayla ilgili kamucu politikalar geliştirilmeli ve özel sermayenin karını değil, halkın cebini önemseyen bir yaklaşım uygulanmalı” dedi.