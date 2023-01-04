Bağımsızlık Yolundan açıklama

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı, cemaatler konusunda tedbir alınması için çağrıda bulundu.
Hükümetlerin, tarikatlar vasıtasıyla örgütlenmelere, soyut düşünme becerisi olmayan yaşta çocukların kuran kurslarına yollanmasına karşı denetim yaptırmadığını da savunan Nazlı, hükümetlerin tüm dinlere eşit mesafede durması, hiçbir dini kurum ya da faaliyeti finanse etmemesini savunan bir muhalefet örmek gerektiğini belirtti.
Nazlı ayrıca, çocukların okul sonrası bilimle, sanatla, sporla vakit geçirebilecekleri etüt merkezlerinin kurulması, soyut düşünme becerisi olmayan çocuklara dini eğitim veren kurumlara ağır müeyyideler uygulanması gerektiğini de ekledi.