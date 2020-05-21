Bağışlanan etiketli, yeni ürünler satışa sunuldu

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Ramazan Bayramı öncesinde bağışlanan etiketli, yeni ürünleri satışa sundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, YCL Fashion Butik Ramazan Bayramı öncesinde, satışa sunulup gelir elde edilmesi amacıyla derneğe etiketli ürünler bağışladı.

Ürünlerin, derneğin Lefkoşa Ortaköy’de bulunan ikinci el satış dükkanında uygun fiyata satışa sunulacağı ve dükkanın arife günü de saat 14.00’e kadar açık olacağı duyuruldu.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, bağış için teşekkür etti ve Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren derneğin ayakta kalma mücadelesine büyük destek olduğunu söyledi.