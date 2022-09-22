Bakan Amcaoğlu çeşitli temaslar yapmak üzere Ankara'ya gitti

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, dün akşam Ankara’ya gitti. Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Amcaoğlu, bugün başlayacak temasları çerçevesinde, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TC Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TC Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile görüşecek.

24 Eylül Cumartesi günü KKTC’ye dönecek olan Bakan Amcaoğlu’na resmi ziyaretinde Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu da eşlik ediyor.