Bakan Oğuz mesaj yayınladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, hayatını Kıbrıs Türk halkının davasına adayarak, toplumuna önderlik ettiğini vurguladı.

Oğuz, Denktaş’ın 8. ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkının egemenliği için yılmadan mücadele eden büyük bir devlet adamı olduğu, halkının özgürlüğü ve güvenliği için durmaksızın çalıştığına işaret etti.

Denktaş’ın özgürlük ve egemenlik mücadelesini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taçlandırdığına dikkat çeken Oğuz, “Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ı aramızdan ayrılışının 8. yılında rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.