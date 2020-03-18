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Bakan Pilli, son durumu açıkladı

Bakan Pilli, son durumu açıkladı
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, son durumu yazılı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Pilli, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bazı basın yayın organlarında Salamis Bay Otel’de gözlem şartlarının uygulanmadığı bu nedenle vaka sayısının arttığı iddia edilmesi üzerine açıklamalarda bulundu.

Bilinmesini isteriz ki enfeksiyon birimlerimiz ve sağlık personelimiz gözlem şartlarını en iyi şekilde uygulamıştır diyen Bakan Pilli şunları söyledi;

“Yapılan 39 testin içerisinde 10 KKTC vatandaşı da bulunmaktadır. Bu kişiler kendilerini koruma altına alarak otelde bulunan turistlere mecburi ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli hizmetlerde bulunmuş kişiler arasındaydılar ancak yapılan test sonucunda 10 kişinin sonucu negatiftir.

Sadece riskli gurup içerisinde olanlar pozitif çıkmıştır.

Şuanda otelde bulunan kendi vatandaşlarımız ve diğer turistlerde herhangi yeni bir belirti bulunmamaktadır ve herhangi bir lokal bulaşma söz konusu değildir.

Enfeksiyon birimlerimiz ve sağlık personelimiz gözlem şartlarını en iyi şekilde uygulamıştır.

Mevcut pozitif 20 vakanın genel durumları iyidir ve tedavileri devam etmektedir."

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