Bakan Pilli test sonucunu açıkladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT haber bülteninde açıklamalarda bulundu.

Bakan Pilli, kendisinin temaslı durumunda olduğunu yönündeki haberlerle ilgili, sağlık çalışanlarının sürekli risk altında olduğunu bu kapsamda sürekli olarak testler yaptıklarını ve dün de öğleden önce kendisinin de test yaptırdığını, testinin negatif çıktığını kaydetti.

Başhekim ile bir kabulde bir arada olduğunu anımsatan Pilli, kendisini aradığını ve geçmiş olsun dileklerini bildirdiğini söyledi.

Bakan Pilli, sürekli sağlık kurulu yetkilileri ile toplantılar yaptıklarını ancak bu toplantılarda her türlü önlemi aldıklarını ifade etti.

Son günlerde vakalardaki artışlara dikkati çeken Pilli, herkesin risk altında olduğunu ve herkesin kurallara dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Pilli: “Hep beraber bunu da önleyeceğiz. Herkes kendine düşen görevi yapmalıdır. Bunu yaparsak yine başaracağız. Çünkü ipin ucunu kaçırırsak bi daha yakalayamayız. Son zamanlarda biraz rehavete kapıldık. Her daim kurallara uymamız gerekiyor” dedi.