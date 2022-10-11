“Bakanın ivedilik isteyen eğitim ve okul sorunlarından haberi var mı?”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi’ne getirilme sürecinde “katılımcı demokrasinin” dikkate alındığını söylemesine tepki gösterdi.

“Eğitim Bakanı’nın suni bir gündem yaratarak 25 yılda ulaşılan öğretmen A-B statüsünü toplumun önüne eğitimdeki en ivedi sorun olarak koyduğu” görüşünü savunan iki sendika, Bakan’a “ivedilik isteyen eğitim ve okul sorunlarından haberi var mı?” sorusunu yöneltti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ve KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, “Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi’ne getirilme sürecinde katılımcı demokrasinin dikkate alındığını söyleyerek öğretmenlerle alay etmektedir” ifadelerine yer verildi.

“Demokratik teamüllere aykırı davranılarak, yasa ve tüzükler çiğnenerek ve öğretmenleri hiçe sayarak alelacele Öğretmenler Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklerin Meclis’e gönderildiğini” savunan iki sendika, “Bu anti-demokratik uygulamalara karşı tepkisini gösteren sendikaların eylemine katılan 22 öğretmene ise polis tarafından davalar okunmuştur. Nazım Çavuşoğlu ve hükümetin katılımcı demokrasi anlayışı bu mudur?” diye sordu.

KTÖS ile KTOEÖS yaptıkları ortak açıklamada devamla şunları kaydetti:

“Eğitimde öncelikli ve ivedi sorunlarımız olan okullara tek kuruş bütçe ayrılmaması, kalabalık sınıflar, yıkılmakla karşı karşıya olan tamirat ve tadilat bekleyen okullar, yabancı öğrencilerin uyumu, okulların teknolojik alt yapı eksiklikleri, sanat ve spor malzemesi eksiklikleri dururken Eğitim Bakanı suni bir gündem yaratarak 25 yılda ulaşılan öğretmen A-B statüsünü toplumun önüne eğitimdeki en ivedi sorun olarak koymaktadır. Bu toplum eğitimdeki ve okullardaki ivedi sorunların ne olduğunu göremiyor mu?”

“Eğitim Bakanı'nın siyasi çıkarları uğruna çatışma ve kaos ortamı yaratarak eğitimi ve öğretmeni basamak yapma uğraşında” olduğunu ileri süren iki sendika, “Kamusal eğitimin niteliği ve devlet okullarının fiziksel kapasitelerinin artırılmasıyla ilgili ortaya herhangi bir çalışma koyamayan, tek isteği 20-25 yıllık öğretmenlerin ders saatlerini tartıştırmak olan bir vizyonun eğitime yapabileceği en önemli katkı, ivedi olarak istifa etmek olacaktır” dedi.