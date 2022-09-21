Bakanlar Kurulu, bazı atamalar yaptı

Bakanlar Kurulu, Özay Sökücü’yü Cezaevi Danışma Kuruluna Başkanlığı görevinden alarak, yerine Erdinç Akgür’ün atanmasına karar verdi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, “Bakanlar Kurulu, Fasıl 286 Cezaevi Disiplin Yasası uyarınca yapılan Cezaevleri Tüzüğü’nün 45’inci maddesi uyarınca, E.S.(K-I)768-2021 sayı ve 11.6.2021 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Cezaevi Danışma Kuruluna Başkan olarak atanan Özay Sökücü’nün, görevinden alınarak yerine Başbakanlığı temsilen Cezaevi Danışma Kuruluna Erdinç Akgür’ün Başkan olarak atanmasına karar verdi” denildi.

Öte yandan Bakanlar Kurulu, İstihdam Politikaları Düzenleme ve Yürütme Kurulu’nda 2 yıl süre ile görev yapacak temsilcileri atadı.

Buna göre, Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şoföroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müstaşarı Ecevit Alper, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü Meray Dürüst ve İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Ali Anıl Yüce, İstihdam Politikaları Düzenleme ve Yürütme Kurulu’na 2 yıl süre ile temsilci olarak atandı.