Bakanlar Kurulu Güzelyurt’ta toplandı

Bakanlar Kurulu bugün Güzelyurt’ta toplandı.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı saat 15.30’da başladı.

Başbakan Ersin Tatar toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, toplantıda dün Tepebaşı’nda çıkan yangının ele alınacağını ifade ederek, aynı günün benzer saatlerinde iki farklı yangının çıkmasının soru uyandırdığını, bu yangınların nasıl başladığı nasıl geliştiği bu konularda sorular olduğunu söyledi.

Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan helikopter geldiğini ve bunların çalışmaları neticesinde yangının daha kısada söndürüldüğünü ifade eden Tatar, yangının ODTÜ’ye sıçramasının olağanüstü çabalarla önüne geçildiğini ve buna da şahit olduğunu belirtti.

Bugünkü toplantıda yangın konusunun ele alıncağı ifade eden Tatar, “gerekirse yasal bir süreçle bundan sonraki olası bu durumlar karşısında kapasitemizin artırılması ve kurum ile kuruluşların işbirliği içerisinde çalışmasını sağlayacağız” dedi.

Bundan sonra bu gibi olayların yaşanmaması için gereken herşeyin yapılacağını dile getiren Tatar, yangın söndürülmesi için yapılan çalışmaların küçümsenmemesini istedi ve yangının söndürülmesine emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başbakan Ersin Tatar, vatandaşın görevinin çevreyi korumak olduğunu belirterek, çevre konusunda gerekirse cezaların caydırıcı olması için yasal düzenlemeye gidilebileceğini vurguladı.(BRT)