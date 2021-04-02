Bakanlar Kurulu Kararları açıklandı

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu ve alınan kararları açıklandı.
Saner’in açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:
-Sokağa çıkma yasağında 1 hafta daha aynı kurallar uygulanmaya devam edilecek
-5 Nisan 12 Nisan arası gece 22.00’den 05’e kadar sokağa çıkma yasağı sürecek.
-Pazar günü de geçen haftalarda uygulanan aynı kural devam edecek.
-YDP’nin 11 Nisan Pazar günü yapılması gereken kurultayı Cumartesi’ne alınması tavsiye edilecek.
-Marketler 07.00’de 21.00’e kadar açık kalacak.
-Kapalı işletmeler sinema salonları, nişan, düğün, mevlit, casinolar, oyun salonları, gece klüpleri v.s kapalı kalmaya devam edecek.
-Tüm kamu kuruluşlarnda, pandemi kurallarına uygun normal çalışma sitemine geçilecek.
-Toplu taşımalar gerçekleşebilecek. Şöför yanına ve arka koltuk boş kalacak ve yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.
-Pile’de yaşayanların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla son 48 saat içinde yapılmış PCR testi aranacak
-Berber kuaför güzellik salonu v.s sabah 7’den 20’ye kadar çalışabilecek.
-Ulusal ve uluslararası sınavlara girecek olanlara, belirtilen koşullarda girmelerine imkan tanınacak.
-Profesyonel sanatçılar provalarını yapabilecek.
-Kapalı mekanda yapılacak gösteriler, salonun 3’de 2’si dolu olacak şekilde yapılabilecek.
-Kapalı alanlarının kullanımı 6 Nisan’dan itibaren geçerli olacak.
-Müzik ve bale eğitmenleri teke tek ders verebilecekler.
-Kütüphaneler açılabilecek.
-Çırak öğrenciler, açılacak sektörlere bağlı olarak işyerlerine bağlı olarak eğitime devam edebilecek.Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021, 16:15