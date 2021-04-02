Bakanlar Kurulu Kararları açıklandı

Bakanlar Kurulu Kararları açıklandı
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Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu ve alınan kararları açıklandı.

Saner’in açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

-Sokağa çıkma yasağında 1 hafta daha aynı kurallar uygulanmaya devam edilecek

-5 Nisan 12 Nisan arası gece 22.00’den 05’e kadar sokağa çıkma yasağı sürecek.

-Pazar günü de geçen haftalarda uygulanan aynı kural devam edecek.

-YDP’nin 11 Nisan Pazar günü yapılması gereken kurultayı Cumartesi’ne alınması tavsiye edilecek.

-Marketler 07.00’de 21.00’e kadar açık kalacak.

-Kapalı işletmeler sinema salonları, nişan, düğün, mevlit, casinolar, oyun salonları, gece klüpleri v.s kapalı kalmaya devam edecek.

-Tüm kamu kuruluşlarnda, pandemi kurallarına uygun normal çalışma sitemine geçilecek.

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-Lefkoşa ve Girne’den diğer ilçelere kontrollü geçiş kalkacak

-Toplu taşımalar gerçekleşebilecek. Şöför yanına ve arka koltuk boş kalacak ve yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

-Pile’de yaşayanların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla son 48 saat içinde yapılmış PCR testi aranacak

-Berber kuaför güzellik salonu v.s sabah 7’den 20’ye kadar çalışabilecek.

-Ulusal ve uluslararası sınavlara girecek olanlara, belirtilen koşullarda girmelerine imkan tanınacak.

-Profesyonel sanatçılar provalarını yapabilecek.

-Kapalı mekanda yapılacak gösteriler, salonun 3’de 2’si dolu olacak şekilde yapılabilecek.

-Kapalı alanlarının kullanımı 6 Nisan’dan itibaren geçerli olacak.

-Müzik ve bale eğitmenleri teke tek ders verebilecekler.

-Kütüphaneler açılabilecek.

-Çırak öğrenciler, açılacak sektörlere bağlı olarak işyerlerine bağlı olarak eğitime devam edebilecek.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021, 16:15
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