Bakanlık açıkladı: "Çin'li şahısların geliş amacı turistik ya da yatırım amaçlı değil"

Turizm ve Çevre Bakanlığı, bir gazetenin, “Çinli turistlere Ercan’da şok” başlığı ile verdiği haber üzerine, bakanlık olarak gerekli araştırmaların yapıldığını, şahısların KKTC’ye giriş sebeplerinin haberde bahsedildiği gibi turistik ya da yatırım amaçlı olmadığını açıkladı.
Açıklamada, şahısların, KKTC’ye geliş sebeplerinin KKTC’den Güney Kıbrıs Rum kesimine geçiş yapmak maksatlı olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Açıklamada, “Söz konusu şahısların, KKTC’yi ziyaret etme amaçları, haberde belirtildiği gibi turistik ya da yatırım amaçlı olsaydı, turizm adası ülkemizde, böyle bir prosedür izlenmesi söz konusu olmayacağını kamuoyu ile paylaşırız” denildi.