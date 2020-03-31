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Bakanlık Girne marketleri çalışanlarının test sonuçlarını açıkladı

Bakanlık Girne marketleri çalışanlarının test sonuçlarını açıkladı
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Sağlık Bakanlığı tarafından Girne’de bulunan 5 büyük market çalışanına Korona virüs testi yapıldı, herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, aktif olarak  Korona virüs çalışmalarında görev alan ve gerekli görülenlere de yapılan tetkiklerde pozitif vakaya rastlanmadı.

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