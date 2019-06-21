Bakanlıktan Suriye'li mülteciler konusunda açıklama

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Suriye'li mülteciler konusunda yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere savaş ve olağanüstü durumdan dolayı Suriye vatandaşları ülkelerini terk etmek zorunda kalmakta, farklı ülkelere sığınma talebinde bulunmaktadırlar. Bu nüfus hareketlerinden ülkemiz de nasibini almaktadır. Sığınma taleplerinin uluslararası düzeydeki otoritesi Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’yle (BMMYK) Bakanlığımız bu konuda yakın bir çalışma ve işbirliği içerisindedir. Bahse konu insanlara yardım amacıyla işlem ve değerlendirmelerin yapılabilmesine yönelik olarak geliştirilen mekanizmayla Suriye vatandaşları BMMYK’yla işbirliği halinde ve ilgili makamlarımız olan İçişleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nün bilgisi ve onayıyla GKRY’ne geçiş imkanı buluyorlardı. Son haftalarda bu amaçla gelen kişilerin sayısındaki önemli artış Ercan Havaalanı’ndaki bekletme kapitesinin de üzerinde bir yığılmaya sebebiyet vermiştir. Bu durum özellikle son birkaç haftadır bu kişilerin gayri insani koşullarla karşı karşıya kalmalarına neden olmuştur.



Bu sorunların aşılabilmesi ve ülkemize giriş yapmaksızın bir nevi transit olarak Ercan Havaalanı’ndan geçilmesini sağlayan söz konusu uygulamanın değiştirilmesi yoluna gidilmiştir. Bakanlar Kurulu bugün, Suriye'nin de vize uygulanan ülkeler arasına dahil edilmesine karar vermiştir.

Kamuoyumuza saygıyla duyurulur.