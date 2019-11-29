banner22

Bakım onarın nedeniyle 6 saatlik elektrik kesintisi

Bakım onarın nedeniyle 6 saatlik elektrik kesintisi
banner30

Yılmazköy Trafo Merkezi’ndeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün  bölgedeki bazı köylere elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 09.00 – 15.00 saatleri arasında olacak kesinti şu bölgeleri etkileyecek:

“Gürpınar, Yılmazköy,  Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Alayköy Sanayi Bölgesi arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi ve Yenikent Vedat Benzinci’nin güneyi”

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Sterlin,Dolar ve Euro’da son durum
Sterlin,Dolar ve Euro’da son durum
  1. Ekonomi

banner24

banner25

﻿