Baraka Kültür Merkezinden 1 Mayıs çağrısı

Baraka Kültür Merkezi, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda saat 9.00’da Çağlayan Parkı’nda Baraka kortejinde buluşma, önce Kuğulu Park’a ve Sarayönü’ne sonra da ara bölgedeki etkinliğe katılma çağrısı yaptı.

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamada, 1 Mayıs’ın işçinin, emekçinin ve ezilen tüm kesimlerin hak ve özgürlüklerini bir arada ifade edebileceği, isyanını haykırabileceği bir gün olduğunu belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Güvencesiz, sendikasız, düşük maaşlara, uzun ve esnek çalışma saatlerine karşı sokakta buluşacağımız, sermayenin ve devletin sorumluluktan kaçtığı iş cinayetlerine yeter diyeceğimiz, kadına şiddet, çocuk istismarı ve bize dayatılan muhafazakarlaştırmaya karşı, kültür-sanat ve bilimsel eğitim mücadelemizi yükselteceğimiz, kimsenin cinsiyetine, cinsel yönelimine, etnik kökenine, ırkına, dinine, diline, geldiği yere göre ayrımcılığa uğramamasını haykıracağımız;

İşsizlik ve yoksulluk artarken, sermayenin, sokaktaki işsizliği bir tehdit unsuru olarak kullanıp emekçileri güvencesizliğe, yatırımsızlığa ve sendikasızlığa mahkum etmesine izin vermeyeceğimiz, bir yanda Akkuyu’da inşa edilen nükleer santralin Akdeniz’deki tüm yaşamı tehdit etmesini, diğer yanda ise sermayenin rant aşkının ülkemizi beton yığınına dönüştürmesini protesto edeceğimiz;

Kıbrıs’ı ortadan ikiye bölen emperyalist zihniyetin şimdi tüm dünyada savaş çığırtkanlığı yaparak insanı ve doğayı mahvetmesine dur diyeceğimiz;

Ekonomik kriz ve zamlarla her geçen gün yoksulluk artarken, palazlanan sermayeden servet vergisi alınmasını savunacağımız ve bu karanlık tabloyu ancak örgütlü halkların aydınlatabileceğini göstereceğimiz gündür.

İşte bu nedenle, söyleyecek sözü, verilecek mücadelesi olanları 1 Mayıs’ta mangalı değil, sermayeyi yakmaya çağırıyoruz.”