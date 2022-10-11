Barçın "turizm teşviklerini" sorguladı

Meclis Genel Kurulu'nda güncel konuşmalar yapılıyor.

-Barçın

İlk sözü CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, aldı.

Barçın, Alişan Şan Maliye Bakan olduğu için UBP’nin divan üyeliğinin düştüğünü belirterek, Meclis’in idari açıdan kilitlendiğini söyledi.

Barçın, “UBP 3 aydır divan üyesi önermiyor. Divanın organ bütünlüğü yok. Boşalan Sayıştay ve YÖDAK üyelerini belirleyemiyoruz. Meclis idari açıdan kilitlendi, bunun da sebebi UBP’dir…” dedi.

Teşviklerle ilgili konuşan Barçın, kıstaslar gereği teşviklerle ilgili başvuruların Turizm Bakanlığı’na veya Devlet Planlama Örgütü’ne yapıldığını ancak iki başlılık nedeniyle bu konuda sıkıntı yaşandığını, aynı parsele çifte teşvik verildiğini, iki farklı yasa nedeniyle oluşan bu iki başlılığın giderilmesi gerektiğini söyledi.

Devrim Barçın, teşvik belgesi kapsamında verilen teşviklerin suiistimale açık olduğunu da savunarak, Gümrük Teşviklendirme Belgesi olan firmaların yurt dışından getirdiği ürünlerin denetlenip denetlenmediğini sordu.

Sayıştay denetiminin de önemli olduğunu, devletin yatırımı teşvik etmek için gelirinden milyonlarca TL feragat ettiği söylen Barçın, “Teşviklendirmelerin doğru yapılıp yapılmadığının denetlenmesi ülke ekonomisi açısından önemli” dedi.

Bölgelerdeki otellerin yatak kapasitelerinin yasayla belirlendiğini, yasadaki kıstasların dikkate alınıp alınmadığını soran Barçın, teşviklendirme konusunda tamamlama vizesi verilmesi gerektiğini ifade etti.

Barçın, Vergi Dairesi’nin teşvik kapsamında olup olmadığına bakmaksızın miktar aşılmadığı durumda başvuruları teşvik olarak değerlendirdiğini savundu.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Barçın’ın ve milletvekillerinin yerinden sorduğu soruları yanıtladı.

Ataoğlu, teşviklerden gelir kaybını gidermek için DPÖ ve Turizm Planlama Dairesi’nin birlikte çalışması, muafiyetlerin daha sıkı denetlenmesi konusunda çalışma başlattıklarını söyledi.

Turizm Gelişim Yasası’nın tadil edildiğini, yasa konusundaki çalışmanın Cuma günü sonlanacağını belirten Ataoğlu, “Geçmişten gelen eksiklikler var. Maalesef denetim eksikliği var… Otel ve yatak sayısının artırılması için de bu düzenlenme önemli…”dedi.

10 milyon Euro teşvik verilen acentelere yönelik Sayıştay raporunun bir hafta önce ellerine ulaştığını belirten Ataoğlu, raporun incelenmesiyle gerekli kesintilerin yapılacağını ifade etti.

Ataoğlu, Lefke bölgesinin turizm gelişim bölgesi olabilmesi için çalışıldığını ifade ederek, bu bölgenin turizme kazandırılması çalışmalarının şimdiye ait olmadığını da kaydetti.

-Şan

Maliye Bakanı Alişan Şan da Barçın’ı yanıtladığı konuşmasında, üç başlıktan oluşan teşviklerin kalem kalem inceledikten sonra verildiğini vurguladı.

Gümrüğe tabi mallarda teşviklerin ya limanda ya da antrepodan çekilirken denetlendiğini ifade eden Şan, bu konuda sıkıntı olmadığını söyledi.