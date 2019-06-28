 Başbakan Ersin Tatar, İsmet Özer Balta’yı kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Ezcan Özsoy başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Çevre Kültür Mirasını Koruma Vakfı heyeti ve İstanbul Lions Genel Yönetmeni İsmet Özer Balta’yı kabul etti.

Başbakanlıkta gerçekleşen kabulde Ezcan Özsoy, Vakıf çalışmaları hakkında Tatar’a bilgi verdi ve devlet mercileriyle yapılacak değerlendirmelerle birlikte Maraş konusuna bilgi birikimi ve ekipman desteği verebileceklerini belirtti.

Maraş’ın kültür mirasının bir parçası olduğunu ve Vakıf malı olduğunun altını çizen Özsoy, ellerindeki yetişmiş ve deneyimli mühendis mimar ekibi ve drone destekli ekipmanlarla Maraş’ın 3 boyutlu haritasının birkaç gün içerisinde çıkarılabileceği bilgisini verdi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, Maraş’ın kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu belirterek, kültür varlıklarının sahiplenilmesi, geçmişinin bilinmesi ve geleceğe taşınmasının önemine dikkati çekti.

Dün Türk Tarih Kurumu heyetini kabul ettiğini ve Ankara’daki devlet arşivinde Kıbrıs’ta Osmanlı döneminden itibaren tüm olayların arşivlendiği bilgisinin kendisine verildiğini söyleyen Tatar, bu arşivdeki Maraş’la ilgili belgelerden Vakfın da yararlanması gerektiğini kaydetti.

Tatar, Vakfa, çalışmalarında başarı diledi.

Kabulün basına açık bölümünde Özsoy, Tatar ve Balta arasında karşılıklı hediye takdimleri de yapıldı.