Başbakan Saner, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu sonrası alınan kararları açıkladı.

Saner’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Üretilen kararlar çerçevesinde sokağa çıkma yasasının Bakanlar kuruluna verdiği yetkiyi kullanarak 15 Mart pazartesi gününden itibaren Pazar gün hariç her gün gece saat 21:00’den sabah saat 5:00’e kadar sokağa çıkma yasa uygulanmasının devam edilmesine Pazar günü ise sadece eczane vb. yerlerin açık olması kararı devam edecektir.

-Bu süre içerisinde kapalı olmaya devam edecek yerler yine tiyatro ve sinema salonları gösteri merkezleri, konser salonları, düğün salonları, internet cafe, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, yüzme havuzları masaj salonları kapalı spor salonları açık büfe hizmet veren lokantalar ofisleri gece kulüpleri hamam sauna ve benzeri yerler.

- Çarşamba günü bulaşıcı hastalıklar üs kurulu tarafından covid 19’un ülkemizdeki seyrine göre kapalı işletmelerin durumu değerlendirilerek yeniden revize edilebilecektir

-15 ile 22 Mart tarihleri arasında açık olan yerler kapalı olarak belirtilmeyen az önce saymış olduğum faaliyetler hizmet vermekte serbesttir

de ve hizmetlerini sürdü

-Gazimağusa, Lefke Güzelyurt ve İskele ilçelerinin enfeksiyon yaygınlığının daha az olduğundan Lefkoşa ve Girne ilçesinden bu ilçelerimize geçişler yine ilçe emniyet kurullarının iznine tabi olarak yapılabilecektir.

- Otobüs ve dolmuşlarda koltuklarında bir boş bir dolu olması kaydıyla yani %50 kapasiteyle çalışmalarını imkan yaratılmıştır.

- Burada Girne ve Lefkoşa ilçelerinde dolayı seviyemiz yüksek olduğundan Girne ilçemizin kendi içinde ve Lefkoşa ilçemizin de kendi içinde olmak servis vermelerine de imkan tanınmıştır.

-Lisanslı sporcuların bireysel antrenmanların başlamasına da imkan yaratılmıştır.

-Sektörlerde bulunan kapalı alanların hangi kriterlerle açılacağı ilgili açılacağı ile ilgili çalışmalar başlatılmış olup bir sonraki üst kurul toplantısında vaka sayıları da dikkate alınarak yeniden bir değerlendirme yapılacak buna göre sektörlerin kapalı alanlarının açılması konusunda hafta içerisinde karar üretilecek.

-Televizyon kanallarının Türksat kaynaklı kapnmaması adına girişimlerimiz devam ediyor.Kanalların kapatılmasının sebebi ücretlerin ödenmemesinden kaynaklanmıştır.

-Bu konuda da çalışmamız halen devam etmektedir. Bunun için de elimizden gelen bütün imkanları seferber etmek için uğraşıyoruz.

-Bu rakam 2018’den gelen bir takım borçların hala daha ödenmemiş olmasından kaynaklanmaktadır dolayısıyla maliye bakanlığımız bu konuda çalışma yapmaktadır.Elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz.

-Burada sorumluluk tamamen devletle özel televizyon kanallarımız arasında paylaştırmak zorunda olacaktır diye inanıyorum. Bu konuda da bizler gerekli girişimleri özel televizyon kanallarının kapanmaması için yapacağız.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 18:01