Başbakan Tatar: Rumlar bu adanın tek sahibi değildir

Başbakan Ersin Tatar, önemli bir coğrafyada bulunan Kıbrıs’ta iki eşit hak olduğunu ve Rumlar bu adanın tek sahibi olmadığına işaret ederek, “Türkiye 80 milyon nüfusuyla Doğu Akdeniz’de en güçlü ülkelerden birisi.. Önemli bir konumda ve bu pozisyonu korumamız gerek” şeklinde konuştu.

Başbakan Ersin Tatar, Talip Geylan başkanlığındaki Türk Eğitim Sendikası heyeti, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği temsilcileri ve Memur Sen Başkanı Akın Manga’yı kabul etti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, heyeti kabulde yaptığı konuşmada, “Bu zamana kadar atalarımız ve Türkiye, hak ve çıkarlarımızı en iyi şekilde korudu. Türkiye’nin desteğiyle devlet kurduk ve yıllardır bu devleti yaşatarak halkımızın refahını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Büyük güçlerin burada gözü olduğunu kaydeden Tatar, şöyle devam etti:

"Burası önemli bir coğrafya ve büyük zenginlikler olduğu söylenmekte. Rumlar bu Adanın tek sahibi değildir. İki ayrı eşit halk vardır. Bizler kuzeyde kendi egemenliğimizi ilan ettik. Türkiye ile yaptığımız anlaşmalar var ve Fatih ile Yavuz gemisinin araştırmaları bizler için çok önemli”

Başbakan Tatar, ekonomik anlamda güçlenebilmek için üretmek gerektiğine de vurgu yaparak, bu anlamda üretenin çalışanın ve de en önemlisi milletin yanında olduklarını ifade etti.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZE KİMSENİN NİFAK SOKMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

“Birlik ve beraberliğimize kimsenin nifak sokmasına izin vermeyeceğiz.” diyen Tatar, Kıbrıs’ı AB’nin bir parçası olarak gören ve Türkiye’nin Adadan çıkmasını savunan AB mekanizmalarını eleştirdi.

Tatar, Kıbrıs Türkünün böyle oyunlara gelmeyeceğini, esas olanın Türkiye ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi olduğunu söyledi.

GEYLAN

Türk Eğitim Sendikası Genel Başkanı Talip Geylan, yaptığı konuşmada, Türk dünyasında duygu birliği sağlanması gerektiğini ve bu anlamda çok mesafe aldıklarını belirtti.

Her yıl birlik üyesi kuruluşlarla bir araya geldiklerini ve bu yıl da KKTC’de olduklarını ifade eden Geylan, sendika ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Talip Geylan “Her alanda KKTC’nin yanındayız ve destekliyoruz” dedi.

Geylan, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilime dikkat çekerek, Türkiye’nin egemenlik haklarına uluslararası camianın saygılı olması gerektiğini söyledi.

“Rum kesimi Doğu Akdeniz’de arama çalışmaları yapan Fatih gemisinin personeline tutuklama kararı çıkarmış. Bunu hukuksuz ve Türkiye ile KKTC devletlerine meydan okuma olarak görüyoruz.” diyen Geylan, “Türkiye ve KKTC güçlü birer devlettir. Bu olayı siyasi manipülasyon olarak görüyoruz. Türkiye’nin egemenlik haklarına uluslararası camia saygılı olmalı. Bölgedeki egemenlik haklarında taviz verilemez” ifadelerini kullandı.