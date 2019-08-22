Başbakan Tatar ve Özersay Ankara'da

Başbakan Ersin Tatar, ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceği Ankara'ya geldi.

Başbakan Tatar'ı Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve diğer yetkililer karşıladı.

Başbakan Ersin Tatar'a Ankara ziyaretinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay eşlik ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Tatar saat 12.00'de Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile 17.30'da görüşecek olan Tatar, saat 18.00’de ise TC Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Tatar ve beraberinde heyet saat 19.00’da heyetler arası görüşmeye geçecek.

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2019, 12:40